Командующий Северным флотом РФ Моисеев: США и НАТО активизировались в Арктике

Соединённые Штаты и НАТО активизировали свою деятельность в Арктике. Об этом проинформировал командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

"Под предлогом роста конфликтного потенциала в регионе на фоне негативных тенденций в сфере стратегической стабильности и безопасности предпринимаются практические шаги для… милитаризации арктического региона", — заявил он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Боевые корабли сторон практикуют походы в Баренцевом море. Здесь же присутствуют атомные многоцелевые подлодки ВМФ США на постоянной основе, а также растёт интенсивность учебной боевой деятельности.

"В целом расширение военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО является уже состоявшимся фактом и свидетельствует о переходе блока к практическим действиям по формированию военно-силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в Арктике", — заключил Моисеев.