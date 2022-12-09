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Лукашенко: власти Украины выдвигают неприемлемые условия для переговоров с РФ

Мир

Украинские власти выдвигают неприемлемые требования для возобновления переговорного процесса с Россией. Об этом заявил руководитель Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко: власти Украины выдвигают неприемлемые условия для переговоров с РФ

По его словам, киевский режим не может требовать от Москвы покинуть Луганск, Донецк, Херсонскую и Запорожскую области.

"Это предварительное условие, которое является неприемлемым для РФ", — сказал белорусский лидер журналистам в ходе саммита ЕАЭС.

Киеву стоит избегать подобных требований "по многим причинам", заключил президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что украинское руководство собирается сделать Североатлантический альянс участником конфликта. Кроме того, он проинформировал об усилении провокаций со стороны киевского режима рядом с границей республики. Руководитель Белоруссии добавил, что инцидент с падением украинских ракет на польской территории свидетельствует о стремлении Киева напрямую втянуть НАТО в боевые действия.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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