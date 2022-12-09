Рябков: США не станут отменять санкции против РФ

В планах Вашингтона нет отмены антироссийских санкций, и это не зависит от дальнейшего хода событий. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД отметил, что по поводу антироссийских санкций разные партии единодушны.

Рябков напомнил, что посредством санкций США пытаются влиять на события на мировой арене, однако на действия России, в том числе и на Украине, эти ограничения повлиять не могут.

"Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят независимо от дальнейшего развития событий. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобств, но неспособные повлиять на наш курс, включая ход специальной военной операции ", — сказал Рябков, выступая в ходе дискуссии клуба "Валдай".