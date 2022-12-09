Райс: опасаясь вторжения из Белоруссии, Украина просит у США кассетные бомбы

Советник Вооруженных сил Украины Дэн Райс сообщил, что Киев просит у Вашингтонга кассетные бомбы, потому что опасается вторжения российских войск со стороны Белоруссии.

"У белорусской границы мобилизуются войска. Они называют это военными учениями, но ожидается, что в ближайшее время там соберутся сотни тысяч военнослужащих", — сказал он в интервью CNN.

Кассетные бомбы предназначаются для ликвидации личного состава и транспорта противника. При разрыве этого вида оружия высвобождаются боеприпасы меньшего размера, что предоставляет большую опасность для мирного населения.

Стоит отметить, что использование кассетных бомб запрещено Конвенцией, подписанной в 2008 году.

Ранее военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive заявил, что мир скоро ощутит последствия поставок западного оружия Киеву.