Советник Вооруженных сил Украины Дэн Райс сообщил, что Киев просит у Вашингтонга кассетные бомбы, потому что опасается вторжения российских войск со стороны Белоруссии.
"У белорусской границы мобилизуются войска. Они называют это военными учениями, но ожидается, что в ближайшее время там соберутся сотни тысяч военнослужащих", — сказал он в интервью CNN.
Кассетные бомбы предназначаются для ликвидации личного состава и транспорта противника. При разрыве этого вида оружия высвобождаются боеприпасы меньшего размера, что предоставляет большую опасность для мирного населения.
Стоит отметить, что использование кассетных бомб запрещено Конвенцией, подписанной в 2008 году.
Ранее военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19Fortyfive заявил, что мир скоро ощутит последствия поставок западного оружия Киеву.
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