Форманчук: Меркель дискредитировала себя как опытного государственного деятеля

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель дискредитировала себя как опытного государственного деятеля своим высказыванием об истинной цели Минских соглашений, следует из заявления руководителя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука.

По его словам, Меркель, скорее всего, сначала действительно хотела урегулировать конфликт вокруг Украины и республик Донбасса дипломатическим путём, однако впоследствии она "встроилась в мейнстрим русофобии".

"Это ещё больше дискредитирует её как опытного государственного деятеля", — указал Форманчук в беседе с РИА Новости.

Глава Общественной палаты Крыма также подчеркнул: громкое заявление Меркель о помощи Киеву вызывает лишь недоумение.

Ранее экс-канцлер Германии призналась, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году для того, чтобы предоставить украинскому руководству "ценное время" на подготовку к конфликту и модернизацию Вооружённых сил страны.