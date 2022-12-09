Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: солдаты ВС РФ одержали верх над боевиками ВСУ неравном бою
В Удмуртии начался суд над Рустамом Мамедовым, который поджёг отдел полиции
Песков: обмен Бута на Грайнер не означает улучшение отношений России и США
Костенко: ракетный удар будет нанесён по высшему руководству России
FT: на входе в Босфор снова наблюдается пробка из танкеров с нефтью
Обстрелявший полицейских в Новошахтинске, заявил, что принял их за украинцев
Итог первого дня "Казачьего диктанта-2022": более полусотни тысяч участников
Ходарёнок: армия России успешно наступает на Лиманском направлении
Куликовский: войска ВС РФ продвинулись в районе Кременной, несмотря на погоду

Форманчук: Меркель дискредитировала себя как опытного государственного деятеля

Мир

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель дискредитировала себя как опытного государственного деятеля своим высказыванием об истинной цели Минских соглашений, следует из заявления руководителя Общественной палаты Крыма Александра Форманчука.

Форманчук: Меркель дискредитировала себя как опытного государственного деятеля

По его словам, Меркель, скорее всего, сначала действительно хотела урегулировать конфликт вокруг Украины и республик Донбасса дипломатическим путём, однако впоследствии она "встроилась в мейнстрим русофобии".

"Это ещё больше дискредитирует её как опытного государственного деятеля", — указал Форманчук в беседе с РИА Новости.

Глава Общественной палаты Крыма также подчеркнул: громкое заявление Меркель о помощи Киеву вызывает лишь недоумение.

Ранее экс-канцлер Германии призналась, что Минские соглашения были подписаны в 2014 году для того, чтобы предоставить украинскому руководству "ценное время" на подготовку к конфликту и модернизацию Вооружённых сил страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику

Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости, с которой действовала украинская снайперша.

Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Минобороны: военные ВС РФ заявили, что разгадали уловки бойцов ВСУ в СВО
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Последние материалы
FT: на входе в Босфор снова наблюдается пробка из танкеров с нефтью
Обстрелявший полицейских в Новошахтинске, заявил, что принял их за украинцев
Итог первого дня "Казачьего диктанта-2022": более полусотни тысяч участников
Ломая стереотипы: женщины-водители сознательно выбирают механику
Куликовский: войска ВС РФ продвинулись в районе Кременной, несмотря на погоду
Ходарёнок: армия России успешно наступает на Лиманском направлении
Как правильно вести себя на дороге в условиях недостаточной и ограниченной видимости
Президент РФ Путин: Запад использует украинский народ в качестве пушечного мяса
WarGonzo: добровольцы отряда БАРС разбили ДРГ наёмников под Лисичанском
США прижали хвост: остановит ли ООН военно-биологическую программу Штатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников