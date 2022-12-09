Костенко: ракетный удар будет нанесён по высшему руководству России

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что теракт на Крымском мосту, удары по российским авиабазам — это только цветочки. Украинские боевики намерены нанести удар по высшему руководству Российской Федерации.

"Постепенно мы будем увеличивать и дальность, и поражения во время охоты этим неизвестным оружием за российскими ракетоносцами. А после этого в перспективе, я думаю, мы будем дотягиваться до тех, кто отдавал приказы, кто сидел в этих самолётах, кто выполнял эти преступные приказы", — приводит его слова киевский журнал "Новое время".

Ранее соавтор Беловежских соглашений и советник первого президента РФ Сергей Шахрай заявил, что в 1991 году Украина была обязана отдать Крым и Львов.