Западные страны, поощрявшие террор в республиках Донбасса, сейчас используют жителей Украины в качестве пушечного мяса, следует из заявления российского президента Владимира Путина.
В своём видеообращении к главам оборонных ведомств стран СНГ и государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, он отметил, что попытки Запада доминировать в мире с использованием любых средств привели к тяжёлым последствиям для Украины. Как пояснил лидер РФ, западные лидеры долгие годы выкачивали и эксплуатировали её ресурсы, а также поощряли геноцид и террор в ДНР и ЛНР.
"Запад фактически превратил Украину в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России", — подчеркнул Путин в обращении, которое опубликовано на сайте Кремля.
По словам российского президента, западные государства не прекращают накачивать Киев военной техникой, боеприпасами и наёмниками, толкая его на "самоубийственный путь".
Ранее представители Минобороны США сообщили, что Вашингтон готов передать Украине все виды средств противовоздушной обороны (ПВО), в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot.
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