Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало истинную позицию западных стран по украинскому конфликту, следует из заявления постпреда РФ при ОБСЕ Максима Буякевича.
Дипломат напомнил на заседании постоянного совета ОБСЕ, что Меркель заявила о желании "усилить" Киев и дать ему время на подготовку армии путём оформления Минских договорённостей. По его словам, такое признание непосредственного участника разработки соглашений "многое объясняет".
"Запад использует Украину в качестве инструмента борьбы с российской государственностью", — считает Буякевич.
Он также добавил, что Киев с помощью западных партнёров стремится уничтожить общие с Россией историю, язык и религию на Украине. Дипломат подчеркнул: Запад по-прежнему не настроен в урегулировании кризиса дипломатическими методами.
Ранее Меркель сообщила, что западные страны инициировали разработку Минских соглашений, чтобы власти Украины получили "ценное время" на модернизацию Вооружённых сил.
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