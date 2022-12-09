Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях показали истинное лицо Запада

Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало истинную позицию западных стран по украинскому конфликту, следует из заявления постпреда РФ при ОБСЕ Максима Буякевича.

Дипломат напомнил на заседании постоянного совета ОБСЕ, что Меркель заявила о желании "усилить" Киев и дать ему время на подготовку армии путём оформления Минских договорённостей. По его словам, такое признание непосредственного участника разработки соглашений "многое объясняет".

"Запад использует Украину в качестве инструмента борьбы с российской государственностью", — считает Буякевич.

Он также добавил, что Киев с помощью западных партнёров стремится уничтожить общие с Россией историю, язык и религию на Украине. Дипломат подчеркнул: Запад по-прежнему не настроен в урегулировании кризиса дипломатическими методами.

Ранее Меркель сообщила, что западные страны инициировали разработку Минских соглашений, чтобы власти Украины получили "ценное время" на модернизацию Вооружённых сил.