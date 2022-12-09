Британцы больше не испытывают радости от помощи украинским беженцам. Теперь им стыдно за своё желание вернуться к обычной жизни. Об этом заявила журналистка Дженни Мюррей.
В программе правительства Британии "Дома для Украины" стали провялятся недостатки: в стране заметно выросло количество бездомных украинцев, а те люди, которые приютили их, больше не справляются с кризисом стоимости жизни.
"Они поняли, что просто не могут позволить себе содержать, обогревать, кормить и оказывать бесконечную помощь людям, которые нуждаются в профессиональном уходе", — отметила Мюррей в The Daily Mail.
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