DM: радость от помощи украинским беженцам в Британии сменилась чувством стыда

Британцы больше не испытывают радости от помощи украинским беженцам. Теперь им стыдно за своё желание вернуться к обычной жизни. Об этом заявила журналистка Дженни Мюррей.

В программе правительства Британии "Дома для Украины" стали провялятся недостатки: в стране заметно выросло количество бездомных украинцев, а те люди, которые приютили их, больше не справляются с кризисом стоимости жизни.

"Они поняли, что просто не могут позволить себе содержать, обогревать, кормить и оказывать бесконечную помощь людям, которые нуждаются в профессиональном уходе", — отметила Мюррей в The Daily Mail.