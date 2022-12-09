Эксперт: Нуланд приехала на Украину за головой Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что США готовят новый госпереворот на Украине.

А пойдут ли Штаты на такой шаг, в разговоре с Pravda.Ru объяснил эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

"Заявление Захаровой не лишено оснований. Всякое появление Виктории Нуланд на Украине является в определенной степени сенсацией, тем более что она за Украину ответственна, но ни разу там не появлялась еще с тех пор, как раздавала сэндвичи на Майдане", — отметил аналитик.

То, что Виктория Нуланд не появлялась на Украине, говорит о том, что она играет какую-то странную, нестандартную роль в истеблишменте международном США. Она всё-таки работает в Госдепе, подчеркнул обозреватель.

По его словам, цели этого визита непонятны. Под словом "госпереворот" или "кадровые перестановки на Украине" всё же надо подразумевать какие-то подвижки, достаточно невооруженным глазом видимые, связанные с активизацией российско-американских отношений.

"Я всегда следил с интересом за деятельностью Виктории, которая не имеет никакого отношения к активизации и даже к радикализации умеренного режима Порошенко. Ей чужда симпатия с бандеровцами, с этими радикальными националистами. Она всегда играла как представитель достаточно националистически настроенной еврейской диаспоры в США. Вся вот эта бандеровская сволочь, я не побоюсь этого слова, антисемитская была ей глубоко чужда", — говорит Николайчук.

Он отмечает, что "что-то сдвинулось, что-то началось". И визит Нуланд будет иметь большое значение в кадровом отношении. Что-то дозрело, что сейчас разродится. Наверное, песенка Зеленского всё-таки спета, заявил эксперт.

"Раз Захарова — человек, которая умеет правильно строить фразы, делать акценты и намечать некие нарративы, сказала это дело, значит, мы уже точно знаем, что просто так, просто как визит доброй воли это уже не проходит. Открывается какая-то новая страница во всей этой затянувшейся истории. Я думаю, что всё-таки здесь существует некая вероятностная оценка событий. 70 процентов за то, что нас ждут очень интересные перформансы политические на Украине", — подытожил собеседник Pravda.Ru.