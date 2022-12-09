Боливия обвинила ООН в слабости из-за Украины: демонизация и ненужные резолюции

Украинский конфликт показал, что ООН ничего не решает, организация забюрократизировалась и стала площадкой для одобрения никому ненужных резолюций, заявил глава МИД Боливии Рохелио Майта.

По его словам, вместо того, чтобы исполнять свою роль, ООН "демонизирует" оппонентов Запада.

"Мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла… Она забюрократизировалась и стала малоэффективной, — пояснил глава МИД в беседе с РИА Новости. — Одобряются резолюции, которые ничего не решают, декларации, которые вместо помощи в решении проблем лишь демонизируют кого-то".

По словам Майта, ещё в октябре Боливия предложила членам ООН создать отдельную комиссию по вопросу урегулирования конфликта на Украине, однако "воз и ныне там". Никакого решения организация так и не приняла, чем показала свою "слабость".