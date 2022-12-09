Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сержант ВС РФ спас командира роты и подбил украинский танк в ходе СВО
За полгода РФ экспортировала в США максимальный объём палладия и урана
Арестович: армия России усилила давление по всей линии фронта
Боливия обвинила ООН в слабости из-за Украины: демонизация и ненужные резолюции
Активисты Николаева: в городе нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня
МИД Венгрии: Будапешту нужно готовиться к нападению ЕС — будет шантаж
Поставки российского угля по морю вернулись к историческим максимумам
Пушков: в мире идёт борьба за генетический код — "Боксёр хочет стать балериной"
Польской стороне передали шесть тел погибших на Украине наёмников

Арестович обвинил Ангелу Меркель: защищала Путина и развалила немецкую армию

Мир

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что за 7 лет Украина смогла подготовится к нападению РФ благодаря Минским соглашениям.

Арестович обвинил Ангелу Меркель: защищала Путина и развалила немецкую армию

Арестович считает, что Меркель "немного лукавит". Он обвинил представительницу ФРГ в том, что Германия усиливала Владимира Путина и никак не помогала Украине укреплять обороноспособность.

Украинский военный аналитик отметил, что фрау Меркель следует покаяться за то, что сейчас происходит в Европе.

"Она должна признать свою вину в том, что лично она инвестировала в Путина, защищала и оправдывала Путина в его преступлениях. Развалила немецкую армию и спецслужбы. Выталкивала Украину и Грузию из НАТО. Посадила 55% германской промышленности на российский газ и тотальную зависимость от РФ", — перечислил "преступления" Меркель помощник Зеленского.

Арестович считает, что Меркель заслужит уважения, если признает свои ошибки и будет выступать за усиление поддержки Украины.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обвинил Ангелу Меркель в том, что она играла в Минские соглашения, помогая ВСУ готовиться к конфликту.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику

Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости, с которой действовала украинская снайперша.

Герой России Набиев: украинская снайперша-биатлонистка применяла подлую тактику
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
Newsweek: в феврале 2023 года генерал ВС РФ Суровикин постучится в ворота Киева
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Stars and Stripes: Польша готовится к полномасштабной войне с Россией
Минобороны: военные ВС РФ заявили, что разгадали уловки бойцов ВСУ в СВО
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Берет" заявил, что его сыновья служат в ВСУ
Последние материалы
Активисты Николаева: в городе нет чистой воды, хлеб дают раз в три дня
МИД Венгрии: Будапешту нужно готовиться к нападению ЕС — будет шантаж
Поставки российского угля по морю вернулись к историческим максимумам
Пушков: в мире идёт борьба за генетический код — "Боксёр хочет стать балериной"
Польской стороне передали шесть тел погибших на Украине наёмников
Немцы раскритиковали Шольца за глупость в отношении РФ: "Макрон умнее"
Димитриев: "На Зеленского надо смотреть не как на политика, а как на актёра"
Политолог Скубченко: Зеленский заслуживает только трибунала
Психолог: "После расставания с любимым человеком дайте себе время пережить потерю"
Социолог Шугалей: Запад развивает "русофобскую истерию" на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников