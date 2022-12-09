Арестович обвинил Ангелу Меркель: защищала Путина и развалила немецкую армию

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что за 7 лет Украина смогла подготовится к нападению РФ благодаря Минским соглашениям.

Арестович считает, что Меркель "немного лукавит". Он обвинил представительницу ФРГ в том, что Германия усиливала Владимира Путина и никак не помогала Украине укреплять обороноспособность.

Украинский военный аналитик отметил, что фрау Меркель следует покаяться за то, что сейчас происходит в Европе.

"Она должна признать свою вину в том, что лично она инвестировала в Путина, защищала и оправдывала Путина в его преступлениях. Развалила немецкую армию и спецслужбы. Выталкивала Украину и Грузию из НАТО. Посадила 55% германской промышленности на российский газ и тотальную зависимость от РФ", — перечислил "преступления" Меркель помощник Зеленского.

Арестович считает, что Меркель заслужит уважения, если признает свои ошибки и будет выступать за усиление поддержки Украины.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков обвинил Ангелу Меркель в том, что она играла в Минские соглашения, помогая ВСУ готовиться к конфликту.