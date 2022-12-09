Немецкие пользователи Сети обрушились с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца. Ранее СМИ ФРГ назвали его "умным" в отличие от лидера Франции Эммануэля Макрона, который не идёт на конфронтацию с Россией.
Так, обозреватель Ульрих Райц опубликовал статью: "Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее", на что немецкие читатели отреагировали очень резко.
"Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", — написал в комментариях под статьёй в Focus Online.
"Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", — поддержал другой.
Пользователи подчеркнули, что Макрон "понял то, чего не понял Шольц" и выбрал правильную стратегию. По их мнению, Париж понимает, что без России в Европе не может быть мира, тогда как Берлин упорно хочет соответствовать требованиям США.
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