Немцы раскритиковали Шольца за глупость в отношении РФ: "Макрон умнее"

Немецкие пользователи Сети обрушились с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца. Ранее СМИ ФРГ назвали его "умным" в отличие от лидера Франции Эммануэля Макрона, который не идёт на конфронтацию с Россией.

Так, обозреватель Ульрих Райц опубликовал статью: "Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее", на что немецкие читатели отреагировали очень резко.

"Я смотрю на все с точностью до наоборот. Макрон мыслит свободно и рационально. Шольц — всего лишь верный слуга США и еврократов в Брюсселе", — написал в комментариях под статьёй в Focus Online. "Макрон прав. Необходимо учитывать интересы России. Без России не может быть мира в Европе", — поддержал другой.

Пользователи подчеркнули, что Макрон "понял то, чего не понял Шольц" и выбрал правильную стратегию. По их мнению, Париж понимает, что без России в Европе не может быть мира, тогда как Берлин упорно хочет соответствовать требованиям США.