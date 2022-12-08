Димитриев: "На Зеленского надо смотреть не как на политика, а как на актёра"

Политический консультант, военный блогер Игорь Димитриев заявил, что на Владимира Зеленского надо смотреть не как на политика, а как на актёра.

По мнению Димитриева, Зеленский уже не первый актёр, которого избирают на пост президента. Он призывает людей не смотреть на Зеленского как на политика, который что-то решает.

"Мы на него должны смотреть не как на политика, а как на убедительного актёра", — заявил Димитриев в эфире "Крым 24".

Военный блогер добавил, что ему не нравится "гнусавая актёрская манера" Зеленского. Однако он убедительно играет роль президента, добавил Димитриев.