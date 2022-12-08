Президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей заявил, что Запад развивает "русофобскую истерию" на Украине.
По мнению Шугалей, украинцы зомбированы Западом. В связи с этим они совершают чудовищные поступки в отношении своих сограждан.
"Те преступления, когда убивают детей на глазах у их родителей, когда расстреливают наших солдат, попавших в плен, когда мы видим, что они зачищают города и расстреливают мирных жителей, можно связать только с одним — Запад развивает "русофобскую истерию", — заявил Шугалей в эфире "Крым 24".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир танкового батальона майор российской армии Энвер Набиев, получивший звание Героя России, рассказал о подлости, с которой действовала украинская снайперша.