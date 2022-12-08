Социолог Шугалей: Запад развивает "русофобскую истерию" на Украине

Президент Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей заявил, что Запад развивает "русофобскую истерию" на Украине.

По мнению Шугалей, украинцы зомбированы Западом. В связи с этим они совершают чудовищные поступки в отношении своих сограждан.

"Те преступления, когда убивают детей на глазах у их родителей, когда расстреливают наших солдат, попавших в плен, когда мы видим, что они зачищают города и расстреливают мирных жителей, можно связать только с одним — Запад развивает "русофобскую истерию", — заявил Шугалей в эфире "Крым 24".