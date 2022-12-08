Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о безуспешных попытках ВСУ атаковать союзные силы.
По словам Рожина, на Авдеевском направлении идут бои за н. п. Первомайское и Невельское. ВСУ попытались атаковать в Водяном и Опытном, но безуспешно. На Артёмовском (Бахмутском) направлении бои идут за посёлок Опытное и у Подгородного.
Рожин сообщает, что союзные силы закрепились в Курдюмовке и Андреевке, а также прощупывают оборону ВСУ у Клещеевки. В Соледаре — без изменений, но бойцы ВС РФ стараются закрепиться в Яковлевке.
На Сватовском направлении, по словам Рожина, продолжаются бои за Новоселовское и продвигаются вперёд. ВСУ пытались атаковать в направлении Краснопоповки и Кременной, но не получили желаемый результат.
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