Эксперт Рожин рассказал об успехах СВО: попытки ВСУ атаковать безуспешны

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал о безуспешных попытках ВСУ атаковать союзные силы.

По словам Рожина, на Авдеевском направлении идут бои за н. п. Первомайское и Невельское. ВСУ попытались атаковать в Водяном и Опытном, но безуспешно. На Артёмовском (Бахмутском) направлении бои идут за посёлок Опытное и у Подгородного.

Рожин сообщает, что союзные силы закрепились в Курдюмовке и Андреевке, а также прощупывают оборону ВСУ у Клещеевки. В Соледаре — без изменений, но бойцы ВС РФ стараются закрепиться в Яковлевке.

На Сватовском направлении, по словам Рожина, продолжаются бои за Новоселовское и продвигаются вперёд. ВСУ пытались атаковать в направлении Краснопоповки и Кременной, но не получили желаемый результат.