Украинское интернет-издание "Страна" сообщает, что жители Одессы перекрыли улицу из-за отсутствия света.
Журналисты сообщают, что у жителей микрорайона Лузановка в Одессе нет электричества уже пять дней. В связи с этим граждане вышли на улицу и в знак протеста перекрыли улицу. Жители жалуются, что аварийные службы присылают пьяных электриков и не реагируют на повторные вызовы.
"303 дом находится без света уже пятые сутки, потому что перегорел щитовой кабель", — рассказала одна из жительниц района.
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