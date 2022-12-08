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Представитель Белого дома Жан-Пьер сбежала с брифинга из-за вопросов журналиста

Мир

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сбежала с брифинга из-за вопросов журналиста.

Представитель Белого дома Жан-Пьер сбежала с брифинга из-за вопросов журналиста

В конце пресс-конференции один из журналистов начал задавать вопрос, связанный с саммитом Соединённых Штатов и африканских стран. Репортёр не смог даже закончить свой вопрос, как Жан-Пьер перебила его.

"Это не сложно", — начала Жан-Пьер.

Однако журналист, видимо, привык к подобным "ответам". Американские политики любят уходить от ответов на неудобные вопросы. Репортёр попытался ещё раз задать свой вопрос. На это Жан-Пьер возмутилась и заявила, что он не даёт ей возможности ответить.

"Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, но вы не позволили", — заявила пресс-секретарь.

Журналист был шокирован словами Жан-Пьер. Он сказал ей, что ещё даже не задал вопрос. На этом пресс-секретарь попрощалась с репортёрами и поспешно вышла из зала для брифингов.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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