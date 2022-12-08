Маркелов об обмене Бута на Грайнер: может быть, спортсменка была разведчицей

Политолог, глава коммуникационной компании "Маркком" Сергей Маркелов в беседе с Pravda.Ru назвал обмен разведчика Виктора Бута на спортсменку Бриттни Грайнер неравноценным с точки зрения "бэкграунда обоих людей".

Он объяснил, что с точки зрения США Бут является преступником, равно как и баскетболистка Грайнер является преступницей, согласно российском законам.

"Понятно, что Бут — это всё-таки преступник не в чистом виде, такой преступник с тайной, с хитрецой, то есть такой политический, условно, преступник, какие-то штуки мировые делал по торговле оружием и так далее. С этим парнем всё непросто", — объяснил политолог.

Маркелов считает, что Бут более ценен с точки зрения игр спецслужб, разведки, контрразведки. Политолог допустил, однако, что Грайнер могла быть тоже связана с разведкой.

"Мы не знаем, какую функцию несла. Может быть, эта спортсменка тоже была какой-то разведчицей, контрразведчицей, может быть, какие-то функции выполняла в России", — отметил эксперт.

Он напомнил, что Бута Россия пыталась спасти много лет, прикладывая для этого дипломатические, разведывательные, военные и другие усилия.

Маркелов убеждён, что Россия выиграла при данном обмене.

"Потому что Бут — это, наверняка, какой-то спецпарень, возвращение его в лоно российское, я думаю, это всегда приятно, что парень работал за Россию, топил, где-то поймали, где-то попался. И бог с ним. От этой негритоски особо ничего сильно не хватало нам такого, чтобы её держать. Её держали для обмена. Вот обмен и получился", — выразил своё мнение политолог.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил, почему он считает выгодным для РФ обмен баскетболистки США Бриттни Грайнер на разведчика Виктора Бута.