В США встревожены потерей ключевого союзника в противостоянии с РФ и КНР

Соединённые Штаты теряют прежнее влияние на Саудовскую Аравию, которая всё больше тяготеет к России и Китаю. Об этом говорится в материале, опубликованном в издании Foreign Policy.

В статье отмечается, в нынешних условиях Саудовская Аравия не только откажется выбрать сторону конфликта, но и сблизится с Москвой и Пекином, поскольку это отвечает её собственным интересам.

Королевство уже много лет укрепляет связи с Китаем, но именно сейчас в отношениях двух стран происходит стратегический поворот, говорится в материале, который цитирует РИА "Новости".

А поскольку Вашингтон перестал рассматривать ближневосточный регион как приоритетное направление, Эр-Рияд стал налаживать контакты с другими влиятельными игроками.

"Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, а также растущее значение Китая как сверхдержавы", — говорится в материале Foreign Policy.

Отмечается, что наследный принц Мохаммед бен Салман уверен в себе и знает, что мир ещё долго будет зависеть от углеводородов, одним из основных поставщиков которых считается Саудовская Аравия.

Напомним, сейчас с государственным визитом в Саудовской Аравии находится председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что для Китая отношения с королевством являются приоритетом ближневосточной политики.

По тому приёму, который оказывается председателю КНР, многие западные наблюдатели делают вывод, что и для Саудовской Аравии развитие отношений с Китаем являются приоритетом.