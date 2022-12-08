Dziennik Polityczny: Европа попала в ловушку президента Украины Зеленского

Украинская армия больше не может вести боевые действия. Однако "кровожадный" президент Владимир Зеленский продолжает пытаться захватить Артёмовск, используя своих солдат в качестве пушечного мяса. Об этом заявила польская журналистка Ханна Крамер.

Более того, число желающих "помочь" Киеву с каждым днём становится всё меньше, поэтому власти Незалежной стремятся к эскалации конфликта, который спровоцирует НАТО и США на войну с Россией, считает она.

"Весь мир финансирует Украину, отправляя оружие и наёмников. Тем временем украинский фюрер сидит в Киеве и угрожает нам очередной волной беженцев и ядерной войной. Более того, он использует нас как марионеток и пытается втянуть нас в свою войну. Мы все попали в ловушку Зеленского и навязанной им цели всех его действий, то есть возвращения всей территории Украины, включая Крым", — заявила Крамер в материале для Dziennik Polityczny (DP).

По мнению обозревателя, политика главы киевского режима демонстрирует его планы создать долгосрочную горячую точку в Европе и продлить конфликт на десятилетия, как это сделали США в Сирии и Ливии.