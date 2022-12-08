США советуют установить строгий надзор за Макроном и Шольцем

Вашингтон должен строго контролировать Париж и Берлин. Ведь без надзора с его стороны они могут начать налаживать отношения с Москвой, причём против желания западных коллег, говорится в материале New York Post.

Отмечается, что спустя всего несколько часов после завершения визита президента Франции в США, Эммануэль Макрон вдруг заявил, что в будущее мирное соглашение по Украине непременно придется включить западные гарантии безопасности для России, которые должны стать одним из его важнейших элементов.

В материале New York Post отмечается, что подобное высказывание Макрона якобы возвышает заявления российского руководства о том, будто Запад "окружает" Россию, "до уровня вполне обоснованных опасений прибалтийских и прочих стран по поводу той угрозы, которую ревизионистская Россия создает их государственности".

При этом, подчёркивает американское издание, точке зрения Макрона вторит вся Франция, которая "пропитана антиамериканизмом". В этой стране распространено мнение, что США наживаются на конфликте, поставляя оружие и продавая газ по завышенным ценам, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Настроениями в Берлине в New York Post тоже недовольны. Цитируют канцлера Олафа Шольца, который недавно заявил, что "мы можем вернуться к мирному порядку, который работал, и снова сделать его безопасным, если и Россия проявит готовность вернуться к этому мирному порядку".

В материале американского издания сообщается, что отсутствие самосознания у французов и немцев "просто шокирует". Действительно, попытка высказать точку зрения, хоть немного отличающуюся от заявлений Вашингтона, иначе как шоком и не назвать… Хотя чего такого сказали Макрон и Шольц?

Но всё равно президенту Франции и канцлеру Германии советуют проявить смирение и прислушаться к тому, что говорят лидеры восточноевропейских и прибалтийских государств.

А США внимательно следить за их поведением. Ведь "если предоставить им (то есть Макрону и Шольцу — Прим. ред.) неограниченную свободу действий без строгого надзора и периодических поправок со стороны Вашингтона, это будет означать умиротворение России через головы восточных европейцев".

И власти США при этом должны поддерживать "дальновидных и проницательных" политиков из Польши и государств Прибалтики.