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Фрик в мятой футболке: Карлсон разнёс Зеленского в пух и прах

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Ведущий Fox News Такер Карлсон жёстко раскритиковал требование украинского лидера Владимира Зеленского об выделении Украине финансовой помощи для устранения критических проблем в экономике.

"Что простите? Какой-то фрик в мятой футболке требует денег на устранение критических проблем в экономике. У нас самих проблем хватает. Так что шагай отсюда, тролль. Мы тебя знать не хотим. Уму непостижимо! Этот парень хочет наложить свои лапы на нашу казну. Мы ничего не должны Зеленскому. Ничего! Удачи тебе, приятель и точка", — отметил он.

Ранее Такер заявил, что президент Украины закончил строительство однопартийного полицейского государства, в чём ему помогли $100 млрд от США.

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Автор Елена Ивченко
Елена Ивченко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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