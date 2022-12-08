Ведущий Fox News Такер Карлсон жёстко раскритиковал требование украинского лидера Владимира Зеленского об выделении Украине финансовой помощи для устранения критических проблем в экономике.

"Что простите? Какой-то фрик в мятой футболке требует денег на устранение критических проблем в экономике. У нас самих проблем хватает. Так что шагай отсюда, тролль. Мы тебя знать не хотим. Уму непостижимо! Этот парень хочет наложить свои лапы на нашу казну. Мы ничего не должны Зеленскому. Ничего! Удачи тебе, приятель и точка", — отметил он.