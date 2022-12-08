Генерал США Милли: морозы дадут возможности для наступления и РФ, и Украины

Зимой боевые действия на Украине могут приостановиться, однако морозы дадут возможности для наступления и украинской, и российской армий. Такое мнение высказал глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Его заявление цитирует пресс-служба Пентагона.

Американский военный также считает, что удары, которые ВС РФ наносят по энергосистеме Украины, не влияют на ход событий на фронте.

"Украинские военные не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций", — заявил он.

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