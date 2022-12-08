Марков об обмене разведчика Бута на спортсменку Грайнер: Путин переиграл Байдена

Политолог Сергей Марков объяснил, почему он считает выгодным для РФ обмен баскетболистки США Бриттни Грайнер на разведчика Виктора Бута.

Марков порадовался по поводу совершённого обмена между США и РФ.

"Путин переиграл Байдена. И наш разведчик Бут на свободе. И пророссийская хорошая девушка спортсменка Грайнер на свободе. Вот так и надо дальше обмены делать. Жёстче надо свою линию проводить, жёстче", — выразил своё мнение политолог.

Он напомнил, что у спортсменки США нашли "минимальную дозы наркоты", однако, Марков уверен, что Грайнер не является наркодиллером, а запрещённые вещества у неё оказались случайно.

"Но принцип обмена с западниками такой и должен быть. Всегда в нашу пользу", — подчеркнул политолог.