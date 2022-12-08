Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой информации Украины воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях.
"Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:462. — отмечено на карте.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что глава киевского режима Владимир Зеленский знает, когда завершится конфликт на Украине.
"Здесь можно рассуждать до посинения. Это может закончиться завтра при желании", — заявил он.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.