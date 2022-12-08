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Путин: РФ бьёт по украинской инфраструктуре в ответ за Крымский мост

Мир

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия наносит удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры, однако напомнил, что первый удар был нанесён не ею, а теми, кто устроил подрыв Крымского моста.

Путин: РФ бьёт по украинской инфраструктуре в ответ за Крымский мост

Об этом президент рассказал во время встречи с героями России.

Путин напомнил, что, помимо удара по Крымскому мосту, украинская сторона совершила подрыв линий электропередач Курской АЭС и перекрыла подачу воды в Донецк, хотя об этом не было ни одного упоминания в западной прессе.

"Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска? Кто не подает воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город — это акт геноцида. Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще. Молчок полный", — сказал Путин.

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А Путин предупреждал... Украине готовят армагеддон. Даже НАТО не спасет
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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