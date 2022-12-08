Посол Польши встретился с венгерским политиком, предлагавшим разделить Украину

В посольстве Польши в Будапеште в понедельник прошла встреча с участием посла Себастьяна Кенчека и нескольких венгерских политиков. Среди которых был Ласло Тороцкаи — ранее он предлагал разделить Украину.

Ранее Тороцкаи поздравил Польшу с Днём независимости, сопроводив это поздравление фотографией с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Снимок был сделан после оккупации Закарпатья Венгрией в 1939 году.

"Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!", — написал Ласло Тороцкаи.

Сейчас по Ужокскому перевалу проходит граница Польши и Украины. И в Киеве, разумеется, обратили внимание на запись венгерского политика. "Призыв депутата Ласло Тороцкаи пересмотреть границы неприемлем", — сообщил пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко.

Приглашение этого политика в посольство Польши не осталось незамеченным. Польское посольство сочло нужным дать разъяснения, сообщает издание Gazeta. pl. Из которого следует, что пригласили не одного Тороцкаи, а членов Венгерско-польской группы дружбы, которая была воссоздана при венгерском парламенте.

Тем самым поляки дают понять, что никакого двойного смысла в визите Тороцкаи в посольство искать не следует.

Напомним, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в конце ноября заявил о том, что Польша усиливает подготовку к захвату территорий на западе Украины.

"Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины", — сказал Нарышкин в интервью РИА "Новости".

Стоит ещё напомнить, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришёл на футбольный матч с участием сборной своей страны в шарфе с картой Великой Венгрии. Речь идет о территории этой страны до Трианонского договора 1920 года, включающей, среди прочего, территории современной Хорватии, румынской Трансильвании, Словакии и украинского Закарпатья.