В Польше беженка с Украины напала с ножом на отделение банка PKO Bank Polski в Перемышле. Видео инцидента появилось в Сети.
Украинка пришла в банк, приставила нож к горлу одной из сотрудниц и потребовала деньги. Однако осуществить преступный замысел помешала пожилая женщина.
В какой-то момент бабушка подкралась к нападавшей сзади и отдубасила клюкой по спине. После этого украинку скрутил подоспевший охранник.
Отмечается, что история с ограблением закончилась хорошо: деньги отобрали, сотрудницу спасли, беженку передали полицейским.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.