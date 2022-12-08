В Польше беженка с Украины напала с ножом на отделение банка

В Польше беженка с Украины напала с ножом на отделение банка PKO Bank Polski в Перемышле. Видео инцидента появилось в Сети.

Украинка пришла в банк, приставила нож к горлу одной из сотрудниц и потребовала деньги. Однако осуществить преступный замысел помешала пожилая женщина.

В какой-то момент бабушка подкралась к нападавшей сзади и отдубасила клюкой по спине. После этого украинку скрутил подоспевший охранник.

Отмечается, что история с ограблением закончилась хорошо: деньги отобрали, сотрудницу спасли, беженку передали полицейским.