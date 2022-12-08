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Сивков: Третья мировая война сегодня полностью перезрела

Мир

По словам военного эксперта Константина Сивкова, на сегодняшний день "созрело" более чем достаточно глобальных противоречий, которые могут вылиться в Третью мировую войну.

Сивков: Третья мировая война сегодня полностью перезрела

"Можно сказать и так, что Третья мировая война сегодня полностью перезрела", — сказал Сивков в разговоре с "Военным делом".

Эксперт считает, что обострившиеся сегодня конфликты очень серьёзны, и их невозможно решить в одночасье. Сивков отметил, что среди причин для возможности Третьей мировой войны находятся глобализация и появление транснациональных субъектов, которые противоречат суверенитету государств, пытающихся его защитить.

Есть и другие причины для глобальных противоречий, считает историк.

"Встает вопрос о том, за счет кого сокращать потребление. Запад хочет сократить потребление за счет других стран и при этом сохранить свой уровень жизни. Другие страны этому сопротивляются. Возникает вопрос, как эту задачу решить Западу, и как эту же задачу решить народам других стран. Это также базовая основа для серьезного военного конфликта", — отметил Сивков.

Плюс к этому свою роль играет перенаселённость ряда регионов и невысокая заселённость прочих. Они становятся причиной миграций и желанием перенаселённых стран присвоить себе территории других государств, богатых ресурсами и площадями. Одним из объектов притязаний по этим причинам является Россия, добавил Сивков.

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Сорос предсказал третью мировую войну
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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