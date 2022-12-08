На Украине готовится "дворцовый переворот", заявил Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд не случайно приехала в Киев: возможно, готовится "дворцовый переворот".

Она напомнила, что 4 декабря Киев посетила Нуланд — "буревестник трагических потрясений" для Украины. По словам представителя МИД РФ, поездки американских кураторов на Украину стали будничным делом: американские политики проверяют, "теплится ли ещё огонёк или еще подбросить дровишек". Она назвала неслучайным визит Нуланд именно в то время, когда внутри киевского режима нарастают противоречия из-за распределения финансовой помощи Запада.

"Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка", — подчеркнула Захарова.

Нуланд играла важную роль в организации госпереворота на Украине в 2014 году, который был представлен мировому сообществу в качестве демократического процесса отметила глава МИД РФ.