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Gazeta: встреча посла Польши с ультраправым политиком Тороцкаи вызвала скандал

Мир

В Будапеште польский посол Себастьян Кенчек встретился с ультраправым венгерским политиком Ласло Тороцкаи. Однако это мероприятие вызвало скандал из-за недавней публикации Тороцкаи, в которой он намекнул на раздел Украины.

Gazeta: встреча посла Польши с ультраправым политиком Тороцкаи вызвала скандал

Депутат от "Гражданской платформы" Роберт Тышкевич заявил, что намерен подать запрос в польский МИД о привлечении к ответственности руководства учреждения, сообщает Gazeta.

"Призыв депутата Ласло Тороцкаи пересмотреть границы неприемлем", — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее политик поздравил поляков с Днём независимости и опубликовал фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Однако на данный момент это границы Польши и Украины.

"Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!", — написал он.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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