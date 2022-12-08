В Будапеште польский посол Себастьян Кенчек встретился с ультраправым венгерским политиком Ласло Тороцкаи. Однако это мероприятие вызвало скандал из-за недавней публикации Тороцкаи, в которой он намекнул на раздел Украины.
Депутат от "Гражданской платформы" Роберт Тышкевич заявил, что намерен подать запрос в польский МИД о привлечении к ответственности руководства учреждения, сообщает Gazeta.
"Призыв депутата Ласло Тороцкаи пересмотреть границы неприемлем", — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.
Ранее политик поздравил поляков с Днём независимости и опубликовал фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Однако на данный момент это границы Польши и Украины.
"Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!", — написал он.
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