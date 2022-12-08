Gazeta: встреча посла Польши с ультраправым политиком Тороцкаи вызвала скандал

В Будапеште польский посол Себастьян Кенчек встретился с ультраправым венгерским политиком Ласло Тороцкаи. Однако это мероприятие вызвало скандал из-за недавней публикации Тороцкаи, в которой он намекнул на раздел Украины.

Депутат от "Гражданской платформы" Роберт Тышкевич заявил, что намерен подать запрос в польский МИД о привлечении к ответственности руководства учреждения, сообщает Gazeta.

"Призыв депутата Ласло Тороцкаи пересмотреть границы неприемлем", — заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее политик поздравил поляков с Днём независимости и опубликовал фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки. Однако на данный момент это границы Польши и Украины.

"Да благословит Бог Польшу! Встретимся снова на польско-венгерской границе!", — написал он.