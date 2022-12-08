The Hill: утечку американских вооружений на Украине остановить невозможно

Предотвратить утечку западного оружие на Украине оружия является довольно сложной задачей, с которой США на данный момент не могут справиться. Об этом заявили американские аналитики Джордан Коэн и Джонатан Эллис Аллен.

Одна из самых главных проблем в осуществлении военной помощи Киеву состоит в том, что передовое западное оружие может быть направлено в другие страны и оказаться в руках террористов.

Эксперты сравнили утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле: основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз.

"В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара", — отмечается в материале The Hill.