Предотвратить утечку западного оружие на Украине оружия является довольно сложной задачей, с которой США на данный момент не могут справиться. Об этом заявили американские аналитики Джордан Коэн и Джонатан Эллис Аллен.
Одна из самых главных проблем в осуществлении военной помощи Киеву состоит в том, что передовое западное оружие может быть направлено в другие страны и оказаться в руках террористов.
Эксперты сравнили утечку вооружения с приготовлением мяса на гриле: основная часть стейка возвращается обратно, но часть жира стекает вниз.
"В этом случае США должны надеяться, что жир не вызовет гораздо большего пожара", — отмечается в материале The Hill.
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Украинские военные боятся разводить огонь и мучаются от холода из-за близости к позициям РФ возле Кременной. Об этом пишет Washington Post.