Al Mayadeen: действия Джо Байдена приведут к расколу США и Евросоюза

Еще до начала спецоперации на Украине было очевидно, что европейские страны больше всех пострадают от конфликта. Антироссийские санкции стали главной причиной энергетического кризиса в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решения США "очень агрессивны" по отношению к европейским компаниям.

По мнению экспертов издания Al Mayadeen политика главы Белого дома Джо Байдена, направленная против России, может расколоть коллективный Запад, поскольку уже сейчас ощущаются разногласия между американцами и европейцами. Аналитики подчеркнули, что Европа оказалась перед сложным выбором.

"Она не в состоянии стать независимой от США, не способна отказаться от антироссийских санкций, нанесших серьёзный ущерб экономике ЕС, а также покончить с украинским кризисом и подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Москвой. Наконец, она не в состоянии заставить американцев уважать её интересы", — отмечается в материале.