При наступлении блэкаута на Украине радио и ТВ будут работать ещё три дня

По словам главы государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя, если в стране окажется полностью отключено электроснабжение, всё равно ещё не менее трёх дней на территории Незалежной будут работать телевидение, мобильная связь и радио.

"На сегодняшний день пять радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон — также зарезервирована подача сигнала на трое суток", — рассказал Щиголь, слова которого передаёт "Украинская правда".

Чиновник добавил, что развитие дальнейшей ситуации будет полностью зависеть от поставок топлива на Украину.

Согласно заявлению главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, сделанному им в конце ноября, все украинские тепловые и электростанции получили повреждения, хотя о полном блэкауте в стране речи пока не идёт.