Bild*: Украина теперь сможет бомбить даже Москву

Немецкие журналисты с восторгом прокомментировали диверсии на российских аэродромах и опубликовали статью под громким заголовком: "Украина теперь может бомбить даже Москву".

По их мнению, удары по военным объектам в Рязанской и Саратовской областях продемонстрировали "новые возможности" украинской армии.

"Дроны, которые совершили налёт на аэродромы в Дягилево и Энгельсе, пролетели до 700 км, а с места взлёта до Москвы им пришлось бы пролететь всего 640 км", — говорится в материале Bild*.

Столица России расположена в радиусе действия ударных дронов, которые способны преодолеть расстояние до 1000 километров, заявили в Германии.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.