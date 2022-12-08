Пушков: Меркель играла в Минские соглашения, помогая ВСУ готовиться к конфликту

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель публично отреклась от самостоятельной позиции по украинскому вопросу. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

Он напомнил, что недавно политик раскрыла истинные цели Минских соглашений. По его словам, Германия и её партнёры хотели предоставить киевскому режиму время для укрепления армии.

"Меркель признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку", — отметил Пушков.

Как пояснил сенатор, признание Меркель — доказательство ответственности коллективного Запада за переход кризисной ситуации вокруг Украины в фазу активных боевых действий.

Ранее экс-канцлер Германии сообщила, что западные страны инициировали разработку Минских соглашений, чтобы Киев получил время на модернизацию Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, она подчеркнула: в 2014 году Североатлантический альянс не смог бы осуществлять масштабные поставки техники для этой страны.