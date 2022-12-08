Посольство: Москва отвергает резолюцию сената США о "геноциде" на Украине

Москва не согласна с резолюцией комитета сената США о признании действий России в ходе спецоперации на Украине "геноцидом", следует из заявления сотрудников посольства РФ в Вашингтоне.

В дипломатической миссии отметили, что подобные документы — это откровенное извращение фактов. Как пояснили сотрудники посольства, в американской резолюции прослеживается много "псевдоисторических постулатов" националистов Украины о "голодоморе".

Дипломаты также напомнили, что Вашингтон на протяжении восьми лет игнорировал проблемы мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик, которое страдало от агрессии со стороны Киева. По их словам, Штаты предпочитают хранить молчание и сегодня, когда публикуются факты о жертвах украинских военных среди жителей Донбасса.

В дипмиссии убеждены в том, что цель резолюции США — поддержать антироссийские инициативы.

"Категорически отвергаем обвинения о том, что действия РФ на Украине представляют собой геноцид", — сказано в официальном комментарии посольства.