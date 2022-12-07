Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины

Газета Daily Mail сообщает, что британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины.

По версии жителя Бирмингема, после начала СВО он предоставил жильё беженцу из Ужгорода. Украинца не смутило то, что британец был нетрадиционной сексуальной ориентации. В августе беженец приехал в Бирмингем. Спустя несколько недель он якобы подверг сексуальному насилию хозяина жилья в его собственной постели.

Британец подал заявление в полицию, однако там ему сказали, что у них нет весомых доказательств, чтобы предъявить обвинение украинцу. Житель Бирмингема сказал журналистам, что больше не верит в силу правоохранительных органов. По его словам, полицейские отказались регистрировать синяки на его теле, которые якобы оставил беженец.

В рамках программы "Дома для Украины" городской совет Бирмингема предоставил беженцу другое жильё.