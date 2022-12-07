Автор Myśl Polska Матеуш Пискорский заявил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины ускорят завершение СВО.
По мнению Пискорского, уничтожение критической инфраструктуры Украины приведёт к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации страны. Польской стороне, по словам автора статьи, выгодно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.
Пискорский написал, что очередные ракетные удары могут привести к ещё одной миграционной волне. Киев уже понёс "огромные потери" в военно-промышленном комплексе. Однако, по его мнению, есть вопрос важнее: приведёт ли это к завершению конфликта?
"С точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной военными действиями. Поэтому всё, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву", — заявил журналист.
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