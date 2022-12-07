Myśl Polska: удары ВС РФ по инфраструктуре Украины ускорят завершение СВО

Автор Myśl Polska Матеуш Пискорский заявил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины ускорят завершение СВО.

По мнению Пискорского, уничтожение критической инфраструктуры Украины приведёт к постоянной депопуляции, дезурбанизации и деиндустриализации страны. Польской стороне, по словам автора статьи, выгодно, чтобы украинский конфликт завершился как можно скорее.

Пискорский написал, что очередные ракетные удары могут привести к ещё одной миграционной волне. Киев уже понёс "огромные потери" в военно-промышленном комплексе. Однако, по его мнению, есть вопрос важнее: приведёт ли это к завершению конфликта?

"С точки зрения нашей безопасности и стабильности важно, чтобы мы не граничили с территорией, охваченной военными действиями. Поэтому всё, что ускоряет прекращение конфликта, выгодно польской стороне. Даже если это не выгодно Киеву", — заявил журналист.