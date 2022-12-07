Основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн заявил о больших потерях украинских войск в Артёмовске.
Сейчас бойцы ЧВК сражаются на стороне ВСУ. В интервью Newsweek Мильбурн заявил, что украинские военные несут "чрезвычайно большие потери". По его словам, ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами в Артёмовске (Бахмут).
"Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70%… жертв являются обыденностью, не преувеличены", — сказал он.
Также Мильбурн рассказал, что у Киева появились проблемы с восполнением живой силы. Он отметил, что часто среди новоприбывших встречает новобранцев без боевого опыта. Помимо этого, основатель ЧВК заявил, что проблемы наблюдаются и в финансовом плане. По его мнению, это может сказаться на ходе СВО не в пользу Киева.
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