Основатель американской ЧВК "Моцарт" заявил о больших потерях ВСУ в Артёмовске

Основатель американской ЧВК "Моцарт" Эндрю Мильбурн заявил о больших потерях украинских войск в Артёмовске.

Сейчас бойцы ЧВК сражаются на стороне ВСУ. В интервью Newsweek Мильбурн заявил, что украинские военные несут "чрезвычайно большие потери". По его словам, ВСУ столкнулись с серьёзными проблемами в Артёмовске (Бахмут).

"Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70%… жертв являются обыденностью, не преувеличены", — сказал он.

Также Мильбурн рассказал, что у Киева появились проблемы с восполнением живой силы. Он отметил, что часто среди новоприбывших встречает новобранцев без боевого опыта. Помимо этого, основатель ЧВК заявил, что проблемы наблюдаются и в финансовом плане. По его мнению, это может сказаться на ходе СВО не в пользу Киева.