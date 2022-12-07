Киев собирает информацию о военных ВС РФ, открывая онлайн-курсы управления БПЛА

Спецслужбы Украины собирают информацию о военных ВС РФ, открывая онлайн-курсы управления БПЛА.

Сообщается, что спецслужбы Незалежной открыли фейковую школу "RU DRONE SCHOOL". За две недели они обещают обучить военных управлять БПЛА. Реклама уже появилась в нескольких Telegram-каналах.

Однако обучать в этой школе никого не собираются, пишет "Русская Весна". Напротив, таким способом украинские спецслужбы хотят собрать информацию о российских военных и мобилизованных.

"Наши инструкторы — профессионалы с опытом применения дронов для аэроразведки в условиях боевых действий. Всё ради скорейшей победы в СВО!" — написано в рекламном сообщении.

При записи на курсы необходимо сообщить Ф. И. О., контактную информацию, а также номер воинской части.