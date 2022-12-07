Публицист Ярослав Белоусов высказался об изгнании телеканала "Дождь"* из Латвии за слова в поддержку российской армии.
Белоусов назвал либеральное российское движение "поразительно наивным". Он считает, что либералы РФ пытаются придерживаться "общечеловеческих взглядов", не учитывая национальные интересы стран.
"Те же поляки и румыны, без сомнений, вынашивают собственные экспансионистские планы относительно её территорий, хотя сейчас и Варшава, и Бухарест позиционируют себя союзниками Киева", — цитирует слова публициста ФАН.
Он уверен, что всё это будет выглядеть как меры по "сдерживанию" России.
Ранее глава "Дождя" призвала уволенных сотрудников вернуться.
* - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами.
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