SRF News рассказали о страшных потерях ВСУ в Артёмовске

Швейцарская радиовещательная компания SRF News рассказывала о страшных потерях ВСУ в Артёмовске.

Западные журналисты сообщают, что ежедневно в больницы Бахмута (Артёмовск) привозят множество раненых военных ВСУ. По словам журналистов, украинские парамедики каждый день ездят по фронту и занимаются эвакуацией раненых боевиков.

Санитар Георгий рассказал, что в Артёмовске идут интенсивные бои. По его словам, до 90% ранений вызваны осколками мин и от огнестрельного оружия.

"Это также увеличивает нагрузку на санитаров и медперсонал региона. И всё же они продолжают работать", — заявил санитар.