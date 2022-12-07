Арестович рассказал, как на Украине разоблачают имперцев: Чей Крым? Чья Чечня?

Алексей Арестович объяснил, какими вопросами в Незалежной проверяют россиян на лояльность Украине.

Советник офиса Владимира Зеленского отметил, что на Украине с подозрением относятся к любому российскому СМИ.

Он перечислил несколько вопросов, которые, по словам Арестовича, помогают выявить имперские амбиции в россиянине.

1. Чей Крым?

2. Чья Чечня?

3. Чей Татарстан?

4. Нужно ли ядерное разоружение России по результатам этой войны?

Он уверен, что данный тест даёт верные результаты.

"Россиян, которые считают, что все порабощённые народы в составе РФ являются неотделимой частью империи, мы считаем имперцами, от которых исходит опасность", — отметил Арестович.

Украинский военный аналитик высказался о ситуации с телеканалом "Дождь"* редакцию которого изгнали из Латвии после слов телеведущего Алексея Коростелёва о помощи российским солдатам.

Он призвал журналистов "Дождя" ответить на вышеперечисленные вопросы.

"Если канал "Дождь" ведёт тонкую работу с аудиториями, к которым нельзя обращаться черно-бело, то ключевой вопрос звучит так: сможет ли "Дождь" пройти между капель?" — написал помощник Зеленского в своём микроблоге.

* признан в РФ СМИ-иноагентом.