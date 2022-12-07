ВС РФ не штурмуют Бахмут ради уничтожения как можно больше живой силы ВСУ

Союзные силы не спешат брать Бахмут (Артёмовск) штурмом ради уничтожения как можно больше живой силы ВСУ.

С начала декабря боевики ВСУ терпят большие потери на восточных и южных окраинах Бахмута. Это направление обороняют силы 30-й и 53-й бригад украинской армии, пишет "Военная хроника". В связи с большими потерями ВСУ начали перебрасывать на данный участок больше живой силы. Однако они продолжают нести потери. Больницы Артёмовска и соседних городов уже переполнены.

По мнению авторов "Военной хроники", положение наших военных тактически выгодно. Отмечается, что бойцам ВС РФ известно, где идёт переброска подкрепления ВСУ. Это позволяет военным держать данные участки под огневым контролем.

"В итоге Бахмут стал площадкой, для удержания которой Киев вынужден тратить колоссальные человеческие ресурсы", — пишут авторы "Военной хроники".