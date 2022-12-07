Артиллеристы 11-го полка НМ ДНР дали отпор ВСУ в окрестностях Песок

Артиллеристы 11-го полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (НМ ДНР) дали отпор ВСУ в окрестностях Песок.

ВСУ пытаются вернуть контроль над мостовым укрепрайоном западнее посёлка. Взводные группы 56-й мотопехотной бригады ВСУ практически ежедневно пытаются оттеснить союзные силы.

Экипаж украинского Т-64БВ собирался открыть огонь по опорным пунктам 11-го полка, но встретил активное противодействие, сообщает "Военная хроника". Военкоры сообщают, что бойцы ВС РФ открыли огонь по украинским формированиям из миномётов и ствольной артиллерии. В связи с этим ВСУ пришлось отступить вглубь посёлка.

От беспомощности украинские боевики начали обстрел по скиту Свято-Иверского женского монастыря.

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