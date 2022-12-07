Сивков: россиянам пора готовиться к атакам БПЛА ВСУ

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что россиянам пора готовиться к атакам украинских беспилотников (БПЛА).

Ранее украинские беспилотники совершили атаку на российские аэродромы. По мнению Сивкова, Запад может руками Киева проверять Россию на прочность, ударяя по целям РФ. Он отметил, что украинские военные с помощью Запада могут модернизировать свои БПЛА "Стриж". В таком случае беспилотники станут уже ракетами и смогут долететь до Сибири.

"Думаю, американцы с британцами в этом деле помогают. Они могут превратить беспилотник в ракету дальностью 2000 км", — сказал Сивков Общественной Службе Новостей.

Эксперт уверен, что Москве необходимо жёстко отвечать на провокации, устраиваемые киевским режимом, иначе противник будет действовать наглее.

"Мы били точечно по объектам, а не по войскам. Такие удары ничего не дают, они к ним уже привыкли. И они стали действовать дальше, они ударили по Энгельсу, а это стратегические ядерные силы, это уже другой уровень", — сказал Сивков.

Аналитик призывает ВС РФ переходить к массированной крупномасштабной воздушной операции. Сивков уверен, что если этого не сделать, то Киев решиться на удары по Сибири и по Москве.