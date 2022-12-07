Rebelión: украинцы нужны США как пушечное мясо, чтобы бороться с РФ

Вашингтону украинский конфликт нужен, чтобы бороться с Россией. Такой точкой зрения поделилась эксперт центра стратегического анализа Латинской Америки Изабелла Арриа.

По словам журналистки, США относятся к украинцам как к пушечному мясу, которое поможет им ослабить РФ.

"Конфликт на Украине показал, что США используют украинское население в качестве пушечного мяса, чтобы сломить Россию", — написала Арриа в материале для издания Rebelión.

Кризис на Украине явился следствием желания Вашингтона и их союзников по НАТО ослабить позиции России на мировой арене. Сейчас же происходящее очень выгодно США, которые поставляют Украине оружие и получают от этого гигантскую прибыль.

Испанская журналистка уверена, что Западу вовсе не нужен мир в ЕС. НАТО всеми своими действиями показывает, что желает продлить противостояние, результатом которого становится всё больше погибших.

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