В Берлине назвали удары ВСУ по аэродромам России законными

Спикер кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт назвал законными попытки ударов Вооружённых сил Украины по российским аэродромам.

В понедельник, 5 декабря, Украина попыталась атаковать реактивными беспилотниками российские аэродромы "Дягилево" и "Энгельс". Система противовоздушной обороны перехватила летевшие на малой высоте дроны. В результате падения и взрыва обломков украинских БПЛА была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. При этом погибли трое российских военных и ещё четверо были ранены.

"Украина не обязана ограничивать свою самооборону собственными территориями", — сказал Хебештрайт на брифинге в Берлине.

По его словам, правительство Германии считает, что Украина имеет законное право на самозащиту в соответствии со статьёй 51 Устава Организации Объединённых Наций.